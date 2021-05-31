Россиянам назвали момент остановки роста цен

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова назвала россиянам момент остановки роста цен. Она рассказала агентству «Прайм», что цены перестанут расти в августе-сентябре этого года.

Долгова уточнила, что одним из последствий пандемии коронавируса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров, а также готовую продукцию.

По ее словам, динамику цен на продовольственном рынке может изменить только новый урожай. Эксперт предупредила, что в летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится. Август и сентябрь традиционно являются периодом снижения цен на плодоовощную продукцию, напомнила Долгова, добавив, что динамика цен в осенние месяцы будет зависеть от количества и качества собранного урожая.

В летний период на рынке потребительских промышленных товаров темп роста цен также «замедлится». «Рост цен на строительные материалы в летний период, скорее всего, не слишком изменится, поскольку в этот период многие начинают ремонт жилья или новое строительство», — подчеркнула эксперт.

Ранее в правительстве сообщили, что ситуация с ценами на продукты питания в России в последнее время нормализуется, инфляция по состоянию на начало мая начала замедляться. Среди продуктов, цены на которые требуют особого внимания и контроля, были названы яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, а также сахар. Для стабилизации внедряются экономические инструменты регулирования.