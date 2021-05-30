В Минфине объяснили сохранение размера налоговой нагрузки для нефтяников

В Минфине указали на отсутствие необходимости менять налоговую нагрузку нефтяников, объяснив сохранение нынешнего режима высокими ценами на нефть. Об этом сообщает ТАСС.

Статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов отметил благоприятную ценовую конъюнктуру на энергоносители и курс рубля, которые способствовали тому, что текущие показатели доходности нефти превысили уровни двух прошлых лет. По словам Сазонова, это значит, что необходимости оперативно менять налоговый режим для нефтяной отрасли нет.

Также статс-секретарь напомнил про «большой ресурсный потенциал» Западной Сибири, который необходимо использовать, повышая эффективность добычи.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал россиянам способы меньше тратить бензин. «Не забывайте следить за давлением шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, а он в свою очередь потребляет много топлива», — отметил специалист. Также он посоветовал вовремя менять воздушные фильтры и пользоваться только самыми надежными заправками.