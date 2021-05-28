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Россиянам назвали способы меньше тратить бензин

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Экономический эксперт Роман Алеев в беседе с агентством «Прайм» назвал способы меньше тратить бензин.

По его словам, технически исправная машина, без протечек будет расходовать меньше топлива. «Не забывайте следить за давлением шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, а он в свою очередь потребляет много топлива», — отметил эксперт.

Алеев также посоветовал вовремя менять воздушные фильтры и пользоваться только самыми надежными заправками.

Кроме того, стоит учитывать и вес автомобиля: чем он больше, тем выше расход топлива. «Подумайте, так ли вам нужны на постоянной основе багажник на крыше или забитый задний багажник», — добавил эксперт.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин успокоил россиян насчет возможного дефицита бензина летом, о котором предупредил «Российский топливный союз» (РТС). По словам замминистра, текущий уровень производства топлива позволит удовлетворить внутренний спрос на рынке. Сорокин пояснил, что правительство предприняло для этого все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы и увеличить объемы переработки.

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