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В Минэнерго успокоили россиян насчет возможного дефицита бензина летом

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин успокоил россиян насчет возможного дефицита бензина летом, о котором предупредил «Российский топливный союз» (РТС). По словам замминистра, текущий уровень производства топлива позволит удовлетворить внутренний спрос на рынке. Об этом сообщает ТАСС.

Сорокин пояснил, что правительство предприняло для этого все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы и увеличить объемы переработки. «В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-95», — сказал он, подчеркнув, что текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос.

При этом замминистра заметил, что сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом начала отпусков создает дополнительный биржевой спрос на бензин марки АИ-92 и особенно на АИ-95, спрос на который растет ежегодно.

Ранее «Российский топливный союз» предупредил россиян о риске дефицита бензина этим летом. В письме, направленном вице-премьеру Александру Новаку, сказано, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и необходимо «срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом». РТС предложил увеличить общий объем производства топлива в России и ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, а также увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15 процентов.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме объявил, что цены на бензин в России за последний год выросли в пределах инфляции. Чтобы не допустить взрывного роста в дальнейшем, правительство собирается использовать все доступные инструменты. По всей видимости, речь идет об изменении демпферного механизма и возможном запрете экспорта до нормализации ситуации.

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