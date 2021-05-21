Россиян предупредили о риске дефицита бензина летом

«Российский топливный союз» (РТС) предупредил россиян о риске дефицита бензина этим летом. Об этом говорится в письме главы союза Евгения Аркуши в адрес вице-премьера России Александра Новака, копия письма появилась в распоряжении ТАСС.

В тексте письма сказано, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и необходимо «срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом».

«Приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20 процентов. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95. Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов», — уточняется в документе.

РТС предложил увеличить общий объем производства топлива в России и ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, а также увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15 процентов. По мнению Аркуши, это позволит стабилизировать ситуацию.

Ранее в мае премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме объявил, что цены на бензин в России за последний год выросли в пределах инфляции. Чтобы не допустить взрывного роста в дальнейшем, правительство собирается использовать все доступные инструменты. По всей видимости, речь идет об изменении демпферного механизма и возможном запрете экспорта до нормализации ситуации.