Бензин в США рекордно подорожал

Розничная стоимость бензина в США достигла рекордно высокого уровня с 2014 года. Топливо подорожало на фоне приостановки трубопровода Colonial Pipeline. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА).

С момента остановки работы трубопровода из-за хакерской атаки цены на бензин в среднем выросли на 7 процентов и превысили 3 доллара за галлон. Это, указали аналитики, оказалось максимальным значением с октября 2014 года. В ААА считают, что в ближайшее время цена продолжит колебаться.

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Colonial Pipeline — один из крупнейших трубопроводных операторов в США, по нему транспортируется порядка 45 процентов топлива, потребляемого на Восточном побережье страны. 8 мая компания сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель и остановила работу. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.

После этого трубопровод перестал функционировать, а полностью восстановить его работу удалось только к 14 мая.

Ранее в мае стало известно, что оператор заплатил хакерам выкуп в 5 миллионов долларов, чтобы снова получить доступ к своим данным.