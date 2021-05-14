Трубопровод в США полностью восстановил поставки топлива после кибератаки

Компания Colonial Pipeline полностью восстановила поставки топлива на восточном побережье США после хакерской атаки вируса-вымогателя. Об этом говорится в заявлении пресс-службы оператора, которое опубликовано в Twitter.

Сообщается, что вся система трубопроводов была безопасно перезапущена, после этого потребуется несколько дней, чтобы цепочки поставок нормализовались. Однако на некоторых рынках наблюдаются перебои с сервисом. «Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме», — заключили в компании.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Президент США Джо Байденподчеркнул, что российские власти не стоят за произошедшим. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва непричастна к хакерской атаке.

13 мая министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила о возобновлении работы Colonial Pipeline, однако энергетическая компания США Chevron спрогнозировала «ограниченные» проблемы с поставками топлива после инцидента.