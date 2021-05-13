Американцы начали разливать бензин по пластиковым пакетам из-за риска дефицита топлива после кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline. Федеральная Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) призвала жителей не делать этого, опубликовав заявление в Twitter.

В социальных сетях ранее появились фотографии американцев, которые из-за опасений возможных перебоев в поставках начали разливать топливо как по канистрам, так и в пластиковые пакеты.

«Не заполняйте пластиковые пакеты бензином. Используйте лишь емкости, одобренные для хранения топлива», — говорится в обращении. Также в сообщении отмечается, что люди в отчаянии теряют рассудок и идут на риск, который может привести «к смертельным последствиям». Комиссия призвала сообщить всем, кто собирается использовать под топливо не предназначенный для этого контейнер, что это опасно.

Colonial Pipeline в четверг, 13 мая, возобновил работу трубопровода. При этом энергетическая компания США Chevron спрогнозировала «ограниченные» проблемы с поставками топлива из-за кибератаки.

12 мая четыре американских штата США (Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида) массово ввели режим ЧП из-за риска дефицита топлива.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.