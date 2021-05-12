Американские штаты массово ввели режим ЧП из-за дефицита бензина

Четыре американских штата США (Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида) массово ввели режим ЧП из-за риска дефицита топлива. После кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline, в которой подозревают российских хакеров, американцы начали скупать бензин. Спрос вырос на 40,1 процента, пишет CNN.

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Более тысячи заправочных станций в стране сообщили о нехватке топлива. Во Флориде местные власти могут смягчить ряд требований к автомобилям, ввозящим в штат топливо. В Джорджии бизнес не сможет повышать цены на определенные товары и услуги, в том числе и на бензин. Средняя стоимость бензина в США 11 мая стала самой высокой с ноября 2014 года и составила 2,98 доллара за галлон.

Ранее, 8 мая, компания Colonial Pipeline сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждает, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Оно известно тем, что не нападает на госучреждения и социальные объекты, его жертвами становятся крупные компании, способные заплатить большой выкуп.

Через Colonial Pipeline поставляется около 45 процентов бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США. Colonial управляет крупнейшим трубопроводом нефтепродуктов в стране и транспортирует 2,5 миллиона баррелей в день. Компания разрабатывает «план перезапуска системы» и хочет восстановить обслуживание некоторых небольших линий между терминалами и пунктами доставки.