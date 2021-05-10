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Нефть подорожала после кибератаки на трубопровод в США

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Фото: Pixabay

Цены на нефть выросли после кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline в США и перебоях в его работе. В ходе торгов в понедельник, 10 мая, эталонная Brent подорожала до 68,91 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Выроста и цена WTI: июньские фьючерсы подорожали до 65,43 доллара за баррель. По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3 процента, WTI — на 2,1 процента.

Brent от TradingView

Причина роста цены на углеводороды — кибератака на трубопровод Colonial Pipeline, через который поставляется около 45 процентов бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США. Она произошла 7 мая, а работа еще не восстановлена.

Предположительно, атаку совершила группировка DarkSide. Она известна тем, что не нападает на госучреждения и социальные объекты, ее жертвами становятся крупные компании, способные заплатить большой выкуп.

Трубопровод закрыт уже несколько дней, и это вызывает у аналитиков опасения по поводу поставок топлива. Как писала The New York Times, остановка может привести к росту цен и дефициту топлива: бензина, дизельного топлива и авиакеросина. По мнению исполнительного директора Infrastructure Capital Management Джея Хэтфилда, цена за галлон может вырасти до 3 долларов, чего не было с 2014 года.

Colonial Pipeline, оператор трубопровода, заявил в воскресенье днем, что он разрабатывает «план перезапуска системы» и восстановит обслуживание некоторых небольших линий между терминалами и пунктами доставки. Однако о полном возобновлении работы речь пока не идет. Colonial управляет крупнейшим трубопроводом нефтепродуктов в стране и транспортирует 2,5 миллиона баррелей в день.

По мнению аналитика Роджера Рида, срок перезапуска имеет решающее значение. В разговоре с CNBC он озвучил несколько возможных вариантов развития событий. Если работа трубопровода возобновится к середине недели, серьезных проблем от этого не будет. Если блокировка продлится до 10 дней, то нефтеперерабатывающим заводам придется сократить объем добычи сырой нефти. По словам аналитика, запасы на побережье Мексиканского залива в США вырастут, что приведет к падению цен, в то время как цены на Восточном побережье вырастут. Третий вариант, подразумевает остановку более чем на 10 дней. В этом случае может начаться дефицит. «Ожидайте значительного дефицита топлива во внутренних районах юго-востока США», — констатировал аналитик.

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