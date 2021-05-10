В США ввели режим ЧС после кибератаки на оператора трубопровода

Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в ряде штатов после кибератаки в отношении оператора трубопроводной компании Colonial Pipeline. Об этом сообщает ТАСС.

Так, режим ЧС введен в штатах Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичном округе Колумбия.

Данная мера направлена на предотвращение сбоев в поставках нефтепродуктов, говорится в заявлении ведомства.

В документе также сообщается, что отключение системы Colonial Pipeline

отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки.

Ранее в компании сообщили, что кибератака была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Инцидент произошел 9 мая. По данным американских СМИ, в результате преступники получили до 100 Гб данных. Журналисты связывают случившееся с группой DarkSide, состоящей из русских хакеров. Из-за атаки работа компании, обеспечивающей топливом 45 процентов населения Восточного побережья США, была приостановлена.

Colonial ежедневно транспортирует 2,5 миллиона баррелей бензина, дизельного топлива, авиакеросина и других продуктов нефтепереработки.