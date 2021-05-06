В Германии высказались против «Северного потока-2»

Кандидат в канцлеры от немецкой партии «Зеленые» Анналена Бэрбок высказалась против завершения строительства и использования трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметила, ФРГ является «самым крупным игроком» в Евросоюзе (ЕС). «Если ЕС хочет играть внешнеполитическую роль, а также свою в роль в соседних регионах, то ему нужна открытая, но активная немецкая внешняя политика», — сказала Бэрбок.

По ее словам, Германия не должна диктовать другим, что делать, однако когда страна «пассивна, другим сложнее». «Балтийские страны и Польша — хотя у меня есть разногласия с некоторыми политиками и правительствами, особенно в Польше, — но тем не менее мы дружим, а они говорят, что они напуганы из-за ситуации на Украине, а Германия не была твердо на их стороне», — сказала она.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в трансатлантическом аспекте по «Северному потоку-2» нет единой оценки. «Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока-2". Важно для меня в связи с этим, что мы преследуем одинаковую политику по отношению к Украине, и чтобы именно Украина по вопросам транзита и поставок газа оставалась важным партнером», — отметила Меркель.