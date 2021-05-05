В Германии призвали наложить мораторий на «Северный поток-2»

В Германии призвали наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, передает РИА Новости.

По его словам, данный шаг позволит восстановить партнерство между США и Германией. Байер напомнил о твердой позиции США и отсутствии прогресса в переговорах между Берлином и Вашингтоном по этому вопросу.

Координатор правительства ФРГ заявил, что если Германия хочет использовать это окно возможностей для нового трансатлантического союза, то ей придется осознать реальность. По его мнению, желание того, что «Северный поток-2» исчезнет и не будет важен, а также что администрация президента США Джо Байдена не будет придавать ему большого значения, не оправдалось.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в трансатлантическом аспекте по «Северному потоку-2» нет единой оценки. «Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока-2". Важно для меня в связи с этим, что мы преследуем одинаковую политику по отношению к Украине, и чтобы именно Украина по вопросам транзита и поставок газа оставалась важным партнером», — отметила Меркель.