Меркель заявила об отсутствии единой оценки по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в трансатлантическом аспекте по «Северному потоку-2» нет единой оценки. Ее слова в среду, 5 мая, передает ТАСС.

«Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока-2". Важно для меня в связи с этим, что мы преследуем одинаковую политику по отношению к Украине, и чтобы именно Украина по вопросам транзита и поставок газа оставалась важным партнером», — отметила Меркель.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твердой позиции Соединенных Штатов против газопровода «Северный поток-2». «Администрация (США) выступает твердо против трубопровода "Северный поток 2"», — говорится в заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса.

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта. Сроки реализации многократно переносились и в данный момент точно не определены. В конце апреля российское судно Академик Черский начало укладывать трубы в водах Дании.