В США напомнили о своей позиции по «Северному потоку-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твердой позиции Соединенных Штатов против газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Такую позицию Блинкен озвучил по итогам встречи министров в Лондоне. «Администрация (США) выступает твердо против трубопровода "Северный поток 2"», — говорится в заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса.

Кроме того, Блинкен и Маас подчеркнули, что трансатлантическое сотрудничество необходимо перед лицом дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана. Также, по словам Прайса, обсуждалась поддержка Украины.

1 мая сообщалось, что Блинкен на встрече с Маасом призовет Берлин приостановить строительство газопровода «Северный поток-2». Как заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, газопровод «остается проблемой».

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта. Сроки реализации многократно переносились и в данный момент точно не определены. В конце апреля российское судно Академик Черский начало укладывать трубы в водах Дании.