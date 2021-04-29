Германия захотела быстро достроить «Северный поток-2»

Власти Германии захотели быстро достроить и ввести в эксплуатацию российский экспортный газопровод «Северный поток-2», сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера.
По словам политика, Германия по-прежнему нуждается в надежных поставках газа из России. «40 процентов потребностей спроса газа в Европейском союзе [приходится] на Россию. Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый "Северный поток - 2"», — отметил Кречмер.
28 апреля Европарламент представил проект резолюции, в которой говорится о необходимости отказаться от поставок энергоресурсов, в первую очередь нефти и газа, из России, а также заморозить по строительству «Северного потока-2». Такая мера представлена как способ давления на Москву, чтобы та прекратила дестабилизировать ситуацию на Украине и проявлять враждебность в отношении стран-членов Евросоюза.
Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта. Сроки реализации многократно переносились, и на данный момент не определены.