Европарламент призовет отказаться от нефти и газа из России

В случае продолжения «российской агрессии» на Украине Европа должна полностью отказаться от нефти и газа из России, в том числе остановить строительство «Северного потока-2». Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента, на который ссылается РИА Новости.

Еще одной финансовой мерой воздействия может стать отключение российских финансовых организаций от международной системы платежей SWIFT.

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Принятие проекта резолюции ожидается в четверг, 29 апреля. В Европарламенте подчеркнули, что сожалеют о нынешних отношениях с Россией, но подчеркнули, что источником проблем является Москва. В документе указано, что та занимается дестабилизацией ситуации на Украине и продолжает враждебное поведение в отношении стран — членов ЕС.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков предположил, что проект газопровода «Северный поток-2» остановит только консолидированная позиция европейских стран. Он уверен, что введение санкций, подобных американским, сделает продолжение работ невозможным.

В то же время эксперт считает вероятность такого развития событий в нынешней ситуации низкой. Подтолкнуть европейские власти могут чрезвычайные обстоятельства, например, обострение ситуации в Донбассе.