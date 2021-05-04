В Германии оценили риски срыва строительства «Северного потока-2» из-за экологов

Строительство газопровода «Северный поток-2» едва ли будет окончательно остановлено из-за иска экологов из организации NABU. Так риски срыва реализации проекта оценил глава комитета германского Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает ТАСС.

По словам политика, поданный иск может замедлить строительство, однако его полная остановка выглядит как нереалистичный вариант. Так, подчеркнул Эрнст, реализация проекта уже была полностью одобрена всеми компетентными ведомствами, что подтверждает ее соответствие законодательству.

«В этой связи я не вижу причин, почему "Северный поток-2" не должен быть завершен», — подытожил глава комитета.

3 мая стало известно, что экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток-2». Отмечалось, что иск касается незавершенного участка трубопровода «в исключительной экономической зоне Германии».

В апреле немецкие экологи уже хотели помешать строительству «Северного потока-2»: тогда в суд Гамбурга обратилась природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe с требованием отменить ранее выданное регулятором разрешение на прокладку газопровода в немецких водах.

До этого Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) уже отклоняло требование экологов. В ведомстве заявили, что опасения природоохранных организаций относительно того, что строительство газопровода якобы может нанести вред гнездовым птицам, не нашли подтверждений.

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта.