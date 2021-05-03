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В Германии экологи подали иск против строительства «Северного потока-2»

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В Германии экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы экологов.

Иск касается незавершенного участка трубопровода «в исключительной экономической зоне Германии».

«BSH отклонило это возражение 1 апреля 2021 года. Поэтому единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это подать в суд. В связи с поданной жалобой строительные работы на немецком участке пока не разрешены», — говорится в заявлении.

По мнению немецких экологов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне на площади размером «более 16 футбольных полей». Также специалисты отметили, что вмешательство в экосистему требует компенсационных мер. «Кроме того, все более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод», — подчеркнули в экологической организации.

В конце апреля власти Германии захотели быстро достроить и ввести в эксплуатацию российский экспортный газопровод «Северный поток-2». В ФРГ подчеркнули, что страна по-прежнему нуждается в надежных поставках газа из России.

Ранее в апреле немецкие экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe захотели помешать строительству «Северного потока-2». Они обратились в суд Гамбурга с требованием отменить ранее выданное регулятором разрешение на прокладку газопровода в немецких водах.

До этого Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) уже отклоняло требование экологов. В ведомстве заявили, что опасения природоохранных организаций относительно того, что строительство газопровода якобы может нанести вред гнездовым птицам, не нашли подтверждений.

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта.

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