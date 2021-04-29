Президент России Владимир Путин поверил в преодоление сложностей вокруг «Северного потока-2». Об этом он сказал на встрече с французскими бизнесменами, передает «Интерфакс».

«Это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня. Вокруг много разговоров, связанных с попытками недобросовестной конкуренции», — сказал президент о реализации проекта.

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта. Сроки реализации многократно переносились и в данный момент точно не определены. В конце апреля российское судно «Академик Черский» начало укладывать трубы в водах Дании.

Ранее стало известно, что власти Германии захотели быстро достроить и ввести в эксплуатацию российский экспортный газопровод «Северный поток-2». В ФРГ подчеркнули, что страна по-прежнему нуждается в надежных поставках газа из России.