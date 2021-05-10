В США предсказали рост цен на бензин после «атаки русских хакеров»

Цены на бензин в США могут стать рекордно высокими за последние семь лет из-за кибератаки на оператора трубопроводной компании Colonial Pipeline, сообщает Bloomberg.

Агентство считает, что к концу месяца цена на бензин может вырасти с нынешних 2,96 доллара за галлон (чуть меньше 4 литров) до более чем 3 долларов. Конец мая — начало традиционного летнего сезона вождения. Последний раз подобная цена наблюдалась в США в октябре 2014 года.

По мнению аналитиков, возможный рост зависит от продолжительности сбоя после кибератаки. Если к началу лета Colonial Pipeline не возобновит поставки бензина на восток страны, то рост стоимости вполне реален. По данным Bloomberg, продавцы и поставщики уже ищут другие варианты поставок — в частности, танкерами через Мексиканский залив или через трубопровод другой компании, но с меньшей пропускной способностью.

8 мая Colonial Pipeline сообщила, что их атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждает, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщества DarkSide. Министерство транспорта США после кибератаки ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в ряде штатов.