В США спрогнозировали проблемы с бензином из-за кибератаки на трубопровод

Энергетическая компания США Chevron спрогнозировала «ограниченные» проблемы с поставками топлива из-за кибератаки на трубопровод крупнейшего оператора Colonial Pipeline. Об этом сообщил РИА Новости представитель компании Тайлер Крузич.
На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод, а потребители начали массово скупать бензин.
«Нефтеочистительные объекты Chevron на побережье Мексиканского залива не затронуты отключением трубопровода Colonial. Мы активно работаем с нарушениями поставок топлива, связанными с отключением», — сказал Крузич. Он добавил, что продолжительность отключения может привести к ограниченным нарушениям в поставках в некоторых районах, если судить по нынешнему уровню запасов на их собственных терминалах и у партнеров. По его словам, проблемы могут возникнуть в том числе из-за вызванных отключением «логистических ограничений и потребительского спроса».
Как заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на своей странице в Twitter, Colonial Pipeline в четверг, 13 мая, возобновил работу трубопровода.
Ранее 12 мая четыре американских штата США (Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида) массово ввели режим ЧП из-за риска дефицита топлива после кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline, в которой подозревают российских хакеров.
8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.