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Байден рассказал о непричастности России к атаке на американский трубопровод

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал о непричастности России к атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline. Его цитирует Reuters.

Политик подчеркнул: в Белом доме убеждены, что российские власти не стоят за произошедшим. Однако при этом Байден считает, что совершившие нападение хакеры «находятся на территории России».

Colonial Pipeline в четверг, 13 мая, возобновила работу трубопровода. При этом энергетическая компания США Chevron спрогнозировала «ограниченные» проблемы с поставками топлива из-за кибератаки.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.

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