В США рассказали о непричастности России к атаке на трубопровод

В США заявили о непричастности России к атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline. Об этом заявила глава Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм в эфире CNN.

«Мы не верим, что атаки имеют прямое отношение к России. Кроме того, что, возможно, нападавшие хакеры сами родом оттуда или из стран Восточной Европы», — рассказала Грэнхолм.

Colonial Pipeline в четверг, 13 мая, возобновила работу трубопровода. При этом энергетическая компания США Chevron спрогнозировала «ограниченные» проблемы с поставками топлива из-за кибератаки.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.

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