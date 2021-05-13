Хакерам заплатили миллионы долларов выкупа за атаку на трубопровод в США

Американская Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп почти в пять миллионов долларов после кибератаки на трубопровод. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки, выплата прошла в криптовалюте, которую невозможно отследить.

Собеседники агентства уточнили, что деньги с компании требовали, чтобы она смогла вновь получить доступ к своим данным. Деньги заплатили спустя несколько часов после атаки. Получив средства, хакеры передали Colonial Pipeline ключ для расшифровки данных, чтобы восстановить нарушенную работу систем.

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При этом ранее в мае Washington Post и Reuters со слов анонимных источников передавали, что оператор не собирается платить хакерам.

Colonial Pipeline — один из крупнейших трубопроводных операторов в США. 8 мая компания сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.

Colonial Pipeline в четверг, 13 мая, возобновил работу трубопровода. При этом энергетическая компания США Chevron спрогнозировала «ограниченные» проблемы с поставками топлива из-за кибератаки.

Приостановка работы трубопровода привела к нехватке топлива вдоль Восточного побережья. Из-за риска дефицита американцы начали разливать бензин по пластиковым пакетам.