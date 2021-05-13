Байден подписал указ о защите от кибератак

Президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак из-за недавних инцидентов с SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

В СНБ отметили, что организации частного и государственного секторов США все чаще сталкиваются с «изощренной злонамеренной киберактивностью как со стороны государственных действующих лиц, так и со стороны киберпреступников».

Указ устраняет барьеры для обмена информацией между правительством и частным сектором об угрозах в области кибербезопасности, пояснили в СНБ. Также документ модернизирует и внедряет «более строгие стандарты кибербезопасности в федеральном правительстве», в том числе предписывает использовать многофакторную аутентификацию и шифрование. Кроме того, указ устанавливает базовые стандарты безопасности для разработки ПО, продаваемого правительству.

15 апреля Белый дом заявил, что служба внешней разведки (СВР) России причастна к широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds. В тот же день президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России за «дестабилизирующие действия на международной арене».