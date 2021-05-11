Самый старый президент США пройдет обследование и расскажет о своем здоровье

Президент США Джо Байден расскажет о состоянии своего здоровья после того, как пройдет обследование в 2021 году. Заявление Белого дома публикует The Washington Post.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что у нее пока нет информации о предполагаемой дате визита Байдена к врачу. Она добавила, что американский лидер обязательно получит исчерпывающий отчет о своем здоровье и сразу обнародует его.

Отмечается, 78-летний Байден является самым старым президентом в истории США. В ходе предвыборной кампании он пообещал быть «полностью прозрачным с точки зрения здоровья». Таким образом политик ответил на риторику своего соперника на выборах Дональда Трампа, который публично сомневался в остроте ума Байдена из-за его преклонного возраста.

Последний отчет о состоянии здоровья Байден опубликовал в декабре 2019 года. Согласно трехстраничному документу, президент лечился от нерегулярного сердцебиения, гастроэзофагеального рефлюкса и сезонной аллергии. Сообщается, что лечащий врач назвал политика здоровым и энергичным.

По данным отчета, Байден регулярно принимает разжижающие кровь препараты, а также безрецептурные лекарства для лечения рефлюкса. Американский лидер не употребляет алкоголь и табачные изделия, а также работает не менее пяти дней в неделю.