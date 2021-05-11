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Путин и Байден задумались о новом разговоре

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин и президент США Джозеф Байден задумались о новом разговоре — они готовятся обсудить вопросы контроля над вооружениями. Об этом сообщил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд, передает РИА Новости.

По словам Вуда, Байден и Путин договорились начать обсуждения «по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности». Представитель американского государства добавил, что правительство Байдена готовится к этим обсуждениям.

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