Путин и Байден задумались о новом разговоре

Российский президент Владимир Путин и президент США Джозеф Байден задумались о новом разговоре — они готовятся обсудить вопросы контроля над вооружениями. Об этом сообщил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд, передает РИА Новости.

По словам Вуда, Байден и Путин договорились начать обсуждения «по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности». Представитель американского государства добавил, что правительство Байдена готовится к этим обсуждениям.