США отказались от выдвижения условий для встречи Путина и Байдена

США отказались от выдвижения России каких-либо предварительных условий для встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

На вопрос, может ли Вашингтон отозвать свое предложение при неприемлемом для себя развитии событий, она ответила, что приглашение не было обусловлено предварительным решением всех вопросов в двусторонних отношениях.

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«Мы ожидаем, что между нами все еще будут сохраняться разногласия. Мы, разумеется, будем их излагать, если и когда эта встреча состоится», — сказала Псаки. Она добавила, что США будут по-прежнему выражать обеспокоенность или добиваться последствий в случае, если действия Москвы «это оправдывают».

Официальный представитель Белого дома сказала, что возможная встреча Байдена и Путина в июне станет хорошим шагом вперед в двусторонних отношениях и может разрядить напряженность между двумя государствами и стабилизировать ситуацию.

Псаки уточнила, что на данный момент отсутствует официальное подтверждение договоренности российско-американского саммита, ведется обсуждение на рабочем уровне о сроках, месте проведения и возможной повестке.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Американский лидер планирует также посетить саммиты НАТО в Брюсселе и «Большой семерки» в Лондоне.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.