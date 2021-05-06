На Украине понадеялись на визит Байдена в 2021 году

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Киеве надеются на визит американского лидера Джо Байдена в 2021 году. Об этом пресс-служба офиса президента сообщила на своей странице в Facebook.

Ермак отметил, что текущий год является особенным для Украины, поскольку государство празднует 30-летие независимости. «Поэтому есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году», — отметил он.

По словам Ермака, эта встреча может вскоре состояться, так как есть заинтересованность на «высоком уровне».

Руководитель офиса главы Украины добавил, что формат встреч, которые были у госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве, подтверждает, что отношения между странами «строятся на разных уровнях». «Со стороны США мы еще раз услышали о безусловной двухпартийной поддержке Украины. И со стороны Украины мы сегодня увидели на примере этих встреч, что действительно этот диалог продолжается, он является очень содержательным и конструктивным», — добавил Ермак.

В четверг, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский и Энтони Блинкен встретились в Киеве. Госсекретарь США указал, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и пообещал отвечать на безрассудные или агрессивные действия России. Зеленский поблагодарил США за поддержку и мощную санкционную политику в отношении России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «разрешил» Владимиру Путину и Джо Байдену встретиться. По его словам, возможные переговоры глав двух государств не идут вразрез с интересами Киева. Кулеба заявил, что предложение о саммите между президентами России и США позволило «выиграть время», так как, по его мнению, «Путин не будет нарушать правила, пока идет подготовка ко встрече для обсуждения этих самых правил».