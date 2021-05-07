Байден оценил риски срыва встречи с Путиным из-за ситуации на границе с Украиной

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация на границе с Украиной никак не отразится на его планах провести саммит с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Комментарий американского лидера прозвучал в ходе беседы с журналистами. Рассуждая о рисках срыва встречи с президентом России, Байден заверил, что тверд в своих намерениях, однако назвать точную дату и место не смог. «Мы в состоянии сделать это (организовать встречу — прим. «Ленты.ру»). Пока нет определенного времени или места. Это прорабатывается», — добавил он.