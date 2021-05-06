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Россию обвинили в нежелании урегулировать конфликт на Украине

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Россию обвинили в нежелании окончательно урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

Дипломат прокомментировал итоги заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Он отметил, что в рамках обсуждения российского вопроса было рассмотрено «наращивание сил на границе с Украиной, эскалация напряженности и реализация Минских соглашений, которые являются единственным путем к долгосрочному решению».

Боррель подчеркнул, что Москва не хочет быть вовлеченной в долгосрочное урегулирование украинского кризиса.

4 мая Боррель обсудил отношения с Россией с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они побеседовали в рамках встречи глав МИД стран «Большой семерки» (G7) в Лондоне.

2 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предложил участникам «Большой семерки» бороться против российской пропаганды с помощью определенного коллективного механизма. Он отметил, что Россия и Китай пытаются сеять недоверие в западных странах.

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