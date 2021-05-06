Страны G7 упрекнули в посягательстве на суверенитет

Пекин упрекнул страны «Группы семи» (G7) в посягательстве на китайский суверенитет. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

На встрече «Большой семерки» Китай обвинили в проведении политики, нарушающей права человека в Гонконге, Синьцзяне и Тибете. Представитель китайского ведомства ответил, что подобные обвинения «не опираются на объективные факты».

3-5 мая в Лондоне прошла первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки». Помимо глав МИД стран G7, на ней также присутствовали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и представители Австралии, ЮАР, Индии и Южной Кореи.

Министры иностранных дел G7 во время встречи потратили полтора часа на обсуждение России. Дискуссия заняла больше времени, чем вопросы Афганистана и Сирии.