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Байден заявил о намерении встретиться с Путиным

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Лидер США Джо Байден заявил, что намерен встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил, комментируя хакерскую атаку на трубопровод Colonial Pipeline, пишет ТАСС.

Американский лидер заявил, что не располагает свидетельствами причастности российского государства к хакерской атаке на трубопровод Colonial Pipeline. «Я буду встречаться с президентом [России Владимиром] Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России», — сказал Байден.

8 мая компания Colonial Pipeline сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Министерство транспорта США после кибератаки ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в ряде штатов.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

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