Байден продлил санкции против Сирии

Президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на один год. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые Вашингтон вводил против Дамаска с 2004 по 2012 год. В частности, они предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц и запрет на экспорт определенных американских товаров и услуг в Сирию.

«Действия сирийского режима <...> представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США», — объяснили в Белом доме принятое решение о продлении «чрезвычайного положения», срок действий которого должен быть истечь 11 мая 2021 года.

Ранее замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов рассказал, что возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность перемещений боевой техники и воздушных перевозок военных грузов на востоке Сирии. Он подчеркнул, что присутствие воинских контингентов коалиции в стране незаконно и противоречит нормам международного права.