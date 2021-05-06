Россия напомнила о незаконном военном присутствии США в Сирии

Посольство России в Вашингтоне напомнило, что военное присутствие США в Сирии является незаконным. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

«У США нет какого-либо права критиковать законные действия Вооруженных сил Российской Федерации, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», — заявили дипломаты.

Так дипломаты отреагировали на обвинение Пентагона в адрес Москвы в нарушениях механизма деконфликтинга в Арабской республике. 5 мая генеральный инспектор минобороны США представил квартальный отчет о ходе операции «Непоколебимая решимость». В докладе отмечалось, что «российские силы хотя и соблюдают в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции, продолжали осуществлять нарушения, которые не раз подвергали коалиционные войска опасности».

Также в документе говорится, что российские силы осуществляли на протяжении квартала операции против террористов, но при этом мешали коалиции и «Сирийским демократическим силам».