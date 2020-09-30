Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
На Украине предложили переименовать Россию
Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус
Пашаев рассказал о потоке клиентов после дела Ефремова
Женщины выследили оскорблявшего их в интернете блогера и напали
Российскую военную базу в Армении назвали гарантом ненападения Турции
Бой между Макгрегором и ветераном UFC сравнили с казнью
Раскрыта схема вывоза леса из России
Увеличившая в 4 раза губы студентка вновь закачала филлер вопреки страхам врачей
Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
Новости партнеров

Россию обвинили в сирийском кризисе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (SMDK) обвинила Россию в зашедшем в тупик кризисе в арабской стране. Об этом пишет Anadolu.

Помимо этого, Москву обвинили в том, что она якобы поддерживает «преступления режима» сирийского президента Башара Асада. Коалиция также сочла российскую сторону виновной в военных преступлениях.

«Россия не смогла навязать Асада мировой общественности, как и не смогла реализовать проекты по восстановлению Сирии. "Инвестиции" России в Сирию утекают в никуда, и так будет впредь», — заявил глава SMDK Насир аль-Харири. Сирийская оппозиция призвала мировую общественность помочь в разрешении кризиса и ввести санкции против тех, кто поддерживает Асада.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. Целью кампании называлась поддержка правительственной армии и сирийского президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Умеренная оппозиция: по вине России сирийский кризис зашел в тупик
Подведены итоги пятилетней военной операции России в Сирии
Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии
Другие материалы рубрики
Мир00:0128 сентября

Старый бодрый Трамп

Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
15:41Сегодня

Турция предложила России решить конфликт в Нагорном Карабахе старым методом

15:16Сегодня

На руке Байдена во время дебатов заметили катетер

14:36Сегодня

Подведены итоги пятилетней военной операции России в Сирии

Мир00:0126 сентября

Нехорошие районы

Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
14:18Сегодня

Штаб Байдена начал продавать футболки с просьбой заткнуть Трампа

13:28Сегодня

Взрыв в Париже оказался звуком от истребителя

13:16Сегодня

Мощный взрыв прогремел в Париже

Мир00:0224 сентября
Ёсихидэ Суга

«Отношения с Японией будут только хуже»

Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
12:46Сегодня

В ЕСПЧ ответили на запрос Армении из-за Нагорного Карабаха

11:45Сегодня

Меркель собралась встретиться с Тихановской

11:41Сегодня

Франция отметила роль России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе

Россия
Стали известны первые результаты проверок соблюдения масочного режима в Москве
Юрий Дмитриев в 1998 году«За этим приговором стоит месть»
Срок историку Дмитриеву увеличили до 13 лет. Он открыл страшную тайну СССР и был обвинен в педофилии
Российский врач назвала снижающий риск рака витамин
Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах
Когда дети уйдут из школ и как будут работать детсады: главное о новых мерах в Москве
В России оценили число несправедливо осужденных граждан
Раскрыты изменения в школьной программе по истории в России
Владимир ПутинВ России решили изменить налоговую систему
Путин потребовал наполнять бюджет по справедливости. Кто будет платить больше?
Все материалы
Мир
Клинтон призналась в желании «заткнуть» Трампа на дебатах
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Американский истребитель столкнулся в полете с самолетом-заправщиком
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Карантин привел к росту случайных беременностей на Филиппинах
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Стало известно о планах нового премьера Японии в отношении России
Все материалы
Бывший СССР
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
«Наглый плевок в лицо народу»
Фальшивые протоколы, приписки и угрозы: как Лукашенко на самом деле победил на выборах
«Его режим враждебен всем»
Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?
Протесты по красоте
Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги
Все материалы
Экономика
Белоруссия увеличила госдолг почти на треть
Идея ЦБ оказалась не нужна россиянам
Альфа-Банк открыл первый региональный Phygital-офис
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
Клиентам «Перекрестка» и «Перекрестка.Быстро» начислят кэшбэк по картам «Мир»
Запрет без эффекта
В чем польза отмены запрета на продажу некрепкого алкоголя на АЗС
Все материалы
Силовые структуры
Российская порноактриса заявила о групповом изнасиловании в отпуске
Адвокат Тесака обратился к Бастрыкину
У российского яхт-клуба нашли тело без головы и конечностей
Chief of Staff David Elazar (1925-1976) reviews ranks of Israel Defense Force troops from an armoured personnel carrier as they line up with Patton and Centurion tanks in the Sinai Desert at the end of the country's biggest military exercises since the six-day war, Israel, 22nd March 1972. (Photo by Кто вы, мистер Беер?
Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени
Воспитанницы российской школы-интерната пожаловались на домогательства
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Стали известны детали домогательств Макгрегора
Игрока клуба НБА арестовали за хранение марихуаны
Сбил спесь
Чемпион UFC унизил зарвавшегося претендента. Вместо титула — нокаут и кровь
Макгрегор ответил на критику главы UFC
Рэй Кэррут в зале суда«Я хочу, чтобы он умер»
Американскому футболисту прочили звездную карьеру. Но он убил беременную подругу и сел на 19 лет
Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в московском дерби
Охота на чемпиона
Суперматч «Ливерпуль» — «Арсенал» и битва «Сити» с «Лестером» — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в подтасовке
«Без власти всегда поднимается криминал»
Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями
«Господи, здесь все в крови»
Как выглядит один рабочий день британского полицейского
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вдовца Легкоступовой заподозрили в краже ее драгоценностей
«Я хотел показать жуткую изнанку американской мечты»
Семья как секта, призраки приватизации и демонический Джуд Лоу: кто снял самый умный триллер месяца
Все материалы
Интернет и СМИ
Белорусский госканал поверил в выдвижение Лукашенко на Нобелевскую премию мира
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
Люди назвали способы перестать думать о стыдных моментах перед сном
Гарик Харламов объяснил развод с Асмус и прокомментировал слухи о любовнице
Игра для взрослых
 
Блогер столкнул свою девушку в аквариум с акулами
Россиянин съел хлеб за 423 рубля и поделился впечатлениями
Все материалы
Ценности
Плотник бросил работу, начал торговать автозагаром, разбогател и прославился
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
В России вор вынес из салона красоты аппарат для эпиляции и попал на видео
Дочь Трампа вышла в свет в дорогостоящей одежде и была обругана в сети
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье
Сказочный миллиардер
Сын эмира Дубая скупает роскошные яхты, самолеты и верблюдов. И остается любимцем народа
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Девушка ослепла на один глаз из-за водопроводной воды
Жена прилюдно отомстила неверному мужу и вызвала споры в сети
Влюбленные занялись сексом на оживленной улице и получили тюремный срок
Горшочное растение привело к разжижению мозга садовода
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
В России появится «бунтарский» BMW X2 M Mesh Edition
Черная зависть! Особые BMW для рынка Южной Африки
Рождены на Черном Континенте. Желанны во всем мире
В России вычислили, когда каршеринг выгоднее своего автомобиля
Антитест Volkswagen Polo
Изучаем главный немецкий автомобиль в России на ближайшие семь лет
Hyundai представил «спортивный» вариант хэтчбека i20
Лучшее автомобильное видео сентября 2020
Том Круз падает в пропасть, трактор притворяется гонщиком, а машины исполняют сальто
Mercedes-Benz установил рекорд по количеству отзывов автомобилей в России
Все материалы
Дом
В России появился памятник клещу
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Режиссер «Дозора» и «Елок» захотел отобрать «исторический чердак»
Партнерский материал
«Это не каприз, а важный запрос»
Что не так с российскими дворами и как сделать их лучше
Создание «Cиловичка» объяснили любовью к родине
Найдена самая маленькая квартира России
Киеву предрекли тотальный коллапс
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В России анонсировали генеральную уборку
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
В российском регионе появился цех по переработке молока
Все материалы