Россию обвинили в сирийском кризисе

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (SMDK) обвинила Россию в зашедшем в тупик кризисе в арабской стране. Об этом пишет Anadolu.

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Помимо этого, Москву обвинили в том, что она якобы поддерживает «преступления режима» сирийского президента Башара Асада. Коалиция также сочла российскую сторону виновной в военных преступлениях.

«Россия не смогла навязать Асада мировой общественности, как и не смогла реализовать проекты по восстановлению Сирии. "Инвестиции" России в Сирию утекают в никуда, и так будет впредь», — заявил глава SMDK Насир аль-Харири. Сирийская оппозиция призвала мировую общественность помочь в разрешении кризиса и ввести санкции против тех, кто поддерживает Асада.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. Целью кампании называлась поддержка правительственной армии и сирийского президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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