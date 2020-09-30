Подведены итоги пятилетней военной операции России в Сирии

Россия за пять лет военной операции в Сирии смогла достичь основных целей, считают опрошенные изданием Deutsche Welle эксперты.

Так, эксперт Российского совета по международным делам, доцент Высшей школы экономики Григорий Лукьянов, подводя промежуточные итоги кампании, назвал главной целью Москвы в Сирии борьбу с терроризмом. По его мнению, задуманное было выполнено. Лукьянов добавил, что без российского участия не было бы самой Сирии и ее президента Башара Асада.

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Эксперт берлинского Фонда «Наука и политика» (SWP) Маркус Кайм (Markus Kaim) тоже считает, что Россия достигла всех поставленных целей, но сами эти цели он видит по-другому. «Первой целью было возвращение России на Ближний Восток, откуда она ушла в качестве влиятельной силы после распада СССР. Сейчас Россия вернулась, и мы видим это не только в Сирии, но и в Ливии — без России не обойтись», — сказал Кайм.

Второй целью Москвы он назвал предотвращение попытки вооруженной оппозиции свергнуть Асада, а третьей — доказать способность проводить военные операции вдали от своей территории. «Были успешно протестированы многие новые военные системы», — добавил эксперт.

И Лукьянов, и Кайм сошлись в том, что сирийская кампания усилила позиции России на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «России удалось трансформировать военное влияние в политическое», — пояснил Кайм.

Кроме того, оба специалиста считают, что Россия не хочет уходить из Сирии, поскольку видит республику форпостом своего влияния в регионе.

Ранее 30 сентября министр обороны России Сергей Шойгу объявил о полном разгроме террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Помимо этого, по его словам, нарушена финансовая подпитка боевиков и система их ресурсного обеспечения.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. Целью кампании называлась поддержка правительственной армии и сирийского президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с «Исламским государством».