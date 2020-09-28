Россия предупредила о подготовке террористами химатак в Сирии

Россия предупредила, что террористы планируют инсценировать атаки с применением химического оружия в Сирии. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич, передает РИА Новости.

По его словам, боевики намерены обвинить правительственные силы в использовании отравляющих веществ против мирного населения. Целью террористов станут населенные пункты в южной части Идлибской зоны деэскалации. Гринкевич призвал руководителей незаконных вооруженных формирований отказаться от инсценировок атак и начать мирный диалог.

Отмечается, что боевики уже не первый раз готовят провокации на территории Идлиба. Ранее члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) собирались напасть на села в регионе с использованием отравляющих веществ. Представители российской армии также отмечали, что в подготовке планируемых мест провокаций участвуют активисты «Белых касок».