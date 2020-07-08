В России предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии

Боевики готовят серьезную провокацию в сирийском Идлибе. Для этого они изготовили не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом. Об этом в среду, 8 июля, предупредил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий, передает ТАСС.

По его данным, боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовили взрывные устройства в специальной лаборатории, расположенной в городе Сармада.

Согласно информации от местного населения, террористы планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия.

В феврале Минобороны предупредило о подготовке провокации организацией с использованием химического раствора «Белые каски» при поддержке «Хаят Тахрир аш-Шам». Отмечалось, что в провокации с могут принять участие около 200 человек — родственники боевиков, ранее вывезенных из южных провинций. Также сообщалось о доставке к месту съемок провокации 400 литров химического вещества с помощью двух пикапов.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!