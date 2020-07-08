Россия предложила Совбезу ООН свой проект резолюции по Сирии взамен отклоненного

Россия предложила Совету Безопасности ООН принять свой проект резолюции по помощи Сирии взамен отклоненного организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи по итогам голосования по продлению трансграничной гуманитарной помощи арабской республике.

Россия и Китай заблокировали предложенную Бельгией и Германией резолюцию Совбеза ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией. Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагает продлить поставки только через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией.

«Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182», — говорится в заявлении. Также Небензя отметил, что Москва осознает необходимость удовлетворять гуманитарные потребности всех сирийцев.

Проект подразумевает продление механизма на полгода, а также ограничение количества действующих пропускных пунктов одним — КПП «Баб- эль-Хава», который находится на границе с Турцией.

Ранее Небензя заявлял, что обозначенные в качестве гуманитарных объекты на деле использовались террористами. По его словам, механизм деконфликтинга в Арабской Республике используют для дезинформации.

В декабре 2019 года Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил это решение тем, что резолюция устарела и не учитывает произошедших в Сирии изменений. Бельгия, Германия и Кувейт предлагали продлить срок действия механизма, исключив из него погранпереход Аль-Рамата, до 10 января 2021 года.

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