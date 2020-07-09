Совбез ООН вновь отклонил предложение России по Сирии

Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о доставке гуманитарной помощи в Сирию через один пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом ТАСС сообщил источник в организации.

За проект проголосовали 4 страны, «против» — семь, еще четыре государства решили воздержаться. Таким образом он не набрал необходимое число голосов.

Ранее Россия предложила Совбезу ООН принять свой проект резолюции по помощи Сирии взамен отклоненного организацией. Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагает продлить поставки на полгода только через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией — КПП «Баб- эль-Хава».

В декабре 2019 года Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Эти государства предлагали продлить срок действия механизма, исключив из него погранпереход Аль-Рамата, до 10 января 2021 года.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил это решение тем, что резолюция устарела и не учитывает произошедших в Сирии изменений. По его словам, обозначенные в качестве гуманитарных объекты на деле использовались террористами. Он пояснил, что механизм деконфликтинга в Арабской Республике используют для дезинформации.

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