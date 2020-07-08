Помпео призвал наказать Россию за поддержку планов Асада «уморить народ голодом»

Госсекретарь США Майк Помпео призвал наказать Россию и Китай за неправильное, по мнению Вашингтона, голосование в Совбезе ООН, в частности ветирование резолюции о гумпомощи в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в последние месяцы Москва и Пекин злоупотребляют своим правом вето якобы для поддержки планов режима сирийского президента Башара Асада «уморить голодом собственный народ». «Они думают, что их партнерство с режимом Асада принесет политические и экономические выгоды, которые перевешивают любую цену, совесть», — сказал Помпео.

В этой связи госсекретарь попросил «ответственные страны» зафиксировать, как влияют подобные решения на людей, чтобы затем напоминать миру о том, кого поддерживает Россия и Китай.

Накануне Россия и Китай заблокировали предложенную Бельгией и Германией резолюцию Совбеза ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией. Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагает продлить поставки только через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией. Россия также предложила Совету Безопасности ООН принять свой проект резолюции по помощи Сирии взамен отклоненного.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru