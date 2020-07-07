ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Правительственные войска в Сирии, поддерживаемые силами России, систематически наносили удары по гражданским объектам в Идлибе. Такие действия приравниваются к военным преступлениям, сообщается в расследовании международной комиссии ООН о военных действиях в Сирии в ноябре 2019 — июне 2020 года.

Согласно докладу, опубликованному 7 июля, почти миллион человек были вынуждены бежать из Идлиба из-за ударов по детским садам, школам и рынкам. Уточняется, что всего комиссия зафиксировала 52 нападения, в которых обвиняются воздушно-космические силы России и Сирии.

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«Многочисленные больницы, школы, рынки и дома были разрушены воздушными и наземными атаками, причем последние включали применение кассетных боеприпасов. Это приравнивается к военным преступлениям в связи с применением неизбирательных атак и преднамеренными нападениями на охраняемые объекты», — говорится в расследовании. Также подчеркивается, что теперь будущее бежавшего из-под обстрелов населения неизвестно, особенно в связи с пандемией коронавируса, когда людям необходим беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.

Председатель международной комиссии ООН Пауло Пинейро призвал страны прекратить обстрелы, отметив, что «совершенно отвратительно, что по прошествии более чем девяти лет конфликта гражданские лица продолжают подвергаться беспорядочным нападениям или даже становятся мишенями в повседневной жизни».

Расследование планируют представить на 44-й сессии Совета по правам человека, который в режиме онлайн состоится 14-15 июля.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), которые захватили часть территории страны. Россия поддерживает правительство Асада.

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