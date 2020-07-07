Корабль с российскими танками заметили на пути в Сирию. Об этом сообщил наблюдатель и фотограф Йорук Исик в Twitter.

На снимках, опубликованных фотографом, виден корабль ВМФ России «Саратов», проходящий по проливу Босфор. По словам Исика, судно следует в сирийский портовый город Тартус. Там расположен российский пункт материально-технического обеспечения.

Наблюдатель также уточнил, что «Саратов» специализируется на перевозке бронетехники, в том числе танков и бронетранспортеров.

В апреле сообщалось, что танк Т-90 смог доказать свою надежность благодаря участию в военных действиях на территории Сирии. Они принимают участие во всех значимых операциях, которые проводят сирийские правительственные силы против террористов. При этом, как оказалось, Т-90 способны противостоять не только устаревшему вооружению, которое все еще используют джихадисты, но и современным противотанковым боеприпасам образца НАТО, в том числе управляемым ракетам TOW-2.

Первые Т-90 были переброшены в Сирию в октябре 2015-го, а в ноябре того же года они уже были задействованы в ходе боев в провинции Алеппо.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), которые захватили часть территории страны.

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