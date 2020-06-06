На Украине рассказали о фотосессии российской «Арматы» в Сирии

Российский танк Т-14 «Армата» из-за своей неготовности в действительности никогда не был в Сирии либо находился там в «зачехленном» состоянии ради фотосессии, утверждает Defense Express.

В публикации украинского агентства говорится, что заявление главы Минпромторга России Дениса Мантурова об испытании Т-14 «Армата» в Сирии, сделанное в апреле, не подтверждается ни одним фото- и видеосвидетельством. Defense Express пишет, что проверка работы танка в климатических условиях ближневосточной страны имела бы смысл тогда, если сама машина была готова.

«А потому, слова Дениса Мантурова, которые не подкреплены никакими фактами, больше похожи на ложь. Однако [эти слова] и не являются оговоркой. Наоборот, скорее всего, сказаны намеренно», — рассказали в агентстве.

Тем не менее в Defense Express не исключили, что несколько Т-14 «Армата» все же могли быть отправлены в Сирию, где вместо испытаний были просто «сфотографированы» для отчетности перед Кремлем.

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

В апреле агентство выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».

В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!