Стало известно об авиаударах неопознанных самолетов по Сирии

Неизвестный самолет нанес авиаудары по объектам проиранских ополченцев в Центральной Сирии. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на местное издание Ayn Al-Furat.

Отмечается, что удары были нанесены ночью в четверг, 26 июня. Атаке подверглись два объекта, располагающихся в провинции Хомс между Пальмирой и Эс-Сухне. Один из этих объектов ранее использовался силами действующего сирийского президента Башара Асада в качестве автозаправочной станции, теперь он занят бойцами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и проиранскими ополченцами. Второй объект также используется КСИР.

По данным Ayn Al-Furat, во время атаки на объектах находилось порядка 40 военных и тяжелая техника. В результате авиаударов 10 человек погибли. Среди них, в частности, оказались афганские боевики и лидер одной из иракских группировок.

Кроме того, как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Shahed news, той же ночью неизвестные самолеты нанесли удары по базе ополченцев в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В результате были убиты двое бойцов шиитской организации «Хезболла», еще несколько человек были ранены. После этого бойцы покинули базу и эвакуировались в Ирак.

24 июня сообщалось, что в сирийских провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор произошла новая воздушная атака. Отмечалось, что сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в результате атаки с воздуха, которую провела армия Израиля. В результате произошедшего погибли двое военнослужащих, еще четверо солдат получили ранения. Также был причинен материальный ущерб.

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