Стало известно о столкновении боевиков с российским спецназом в Сирии

Протурецкие боевики, занимающие позиции на юге сирийской провинции Идлиб, заявили об успешном отражении нападения российского спецназа. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Фронта национального освобождения» (NLF).

Отмечается, что инцидент произошел 24 июня около населенного пункта Харш Бинин. В результате столкновения есть несколько раненых и погибших. При этом никаких доказательств этому в NLF не приводят.

Официального подтверждения этой информации от Минобороны России нет.

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