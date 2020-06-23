Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников под Латакией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Средства противовоздушной обороны Сирии обнаружили летательные аппараты в понедельник, 22 июня, в небе над населенным пунктом Джебла, расположенным недалеко от базы российских ВКС в Хмеймиме.

Беспилотники находятся на вооружении бандформирований в горных районах на севере Латакии. Атака стала нарушением перемирия, которое было установлено 6 марта в зоне деэскалации на северо-западе республики.

В марте российские ПВО, размещенные в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, сбили два беспилотника боевиков.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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