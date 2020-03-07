Российские ПВО сбили беспилотники боевиков в Сирии

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), размещенные в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, сбили два беспилотника боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что беспилотники боевиков были запущены с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб. Средства ПВО сбили их над городом Джебла в провинции Латакия.

5 марта президенты России и Турции заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск готов применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более десяти беспилотников, в том числе ударных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!